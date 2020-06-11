Киров, Калужская область, , 17:57 — REGNUM В отношении отца ребенка, выпавшего в городе Кирове с пятого этажа, возбуждено уголовное дело, сообщила 11 июня корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

В ходе прокуратурой проверки установлено, что отец малолетнего ребенка, допустив преступную небрежность, пренебрегая правилами предосторожности, оставил сына одного в квартире. Входную дверь он закрыл на замок, окна квартиры и двери на балкон оставил открытыми и уехал в Москву на работу.

Восьмилетний мальчик попытался вылезти через балкон пятого этажа на улицу, сорвался и получил в результате падения тяжёлые травмы.

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