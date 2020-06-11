Котельники, Московская область, , 18:15 — REGNUM ГУ МВД России по Московской области ведет проверку по факту опубликованного в социальных сетях видео стрельбы в Котельниках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства 11 июня.

«По данному факту проводится проверка», — сказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 11 июня в Котельниках в Подмосковье произошла драка с последующей стрельбой. Подробности произошедшего неизвестны.

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