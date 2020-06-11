Минск, , 17:05 — REGNUM Доклад о готовности белоруской системы здравоохранения к возможной второй волне пандемии с учётом особенностей поведения официального Минска в условиях распространения коронавируса принял 11 июня Александр Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

Доклад о состоянии медучреждений представил министр здравоохранения Владимир Караник. Заслушивая его, Лукашенко обратил внимание на возможность второй волны пандемии.

«Да, пока не совсем это ясно, понятно и прочее. Но если вторая волна, то наш путь — это абсолютно тот путь, которым должны были идти все государства», — заявил руководитель постсоветской республики.

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«Владимир Караник в этой связи отметил, что эксперты, когда анализируют, например, путь Швеции, в качестве основного преимущества называют то, что это те мероприятия, которые могут проводиться неограниченно долго», — сказано в официальном сообщении президентской пресс-службы.

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