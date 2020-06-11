Воронеж, , 16:53 — REGNUM Меру пресечения выбрал суд сотруднику полиции, устроившему смертельное ДТП в Воронеже, сообщили ИА REGNUM 11 июня в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета.

Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, однако суд отправил сотрудника полиции под домашний арест до 8 августа 2020 года.

«В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства», — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня около 19:20 на Ленинском проспекте легковой автомобиль под управлением 24-летнего сотрудника полиции вылетел на тротуар и сбил трёх пешеходов. Один из них скончался на месте, ещё две женщины с тяжёлыми травмами госпитализированы. Позже в сети появились кадры с видео, на которых видно, как сотрудник полиции пытается скрутить номера машины. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан 10 июня. От дачи показаний от отказался.