Ярославль, , 16:47 — REGNUM Руководитель управления Роспотребнадзора Ярославской области Александр Звягин отрицает вину ведомства в задержке тестов на коронавирус. Слова Звягина приводит региональный штаб по ситуации с коронавирусом.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители области в социальных сетях и СМИ сообщают о случаях ожидания результатов по месяцу и больше. По данным портала 76.ру, 8 июня в лаборатории Роспотребнадзора на улице Войнова выдавали результаты за 13 мая. Чиновник уверяет, что это не так.

«Пациентам с признаками covid-19 исследования проводятся в максимально короткие сроки, в течение 24 часов. И в первую очередь делаются тесты для больниц, перепрофилированных под лечение больных с коронавирусной инфекцией. От контактных лиц, исследования проводятся в порядке общей очереди. На данный момент лаборатории выдают результаты исследований на сovid-19 от контактных лиц, взятые в начале июня», — рассказал Александр Звягин.

При этом ведомство все же хочет увеличить количество тестов.

«Управлением Роспотребнадзора во взаимодействии с правительством Ярославской области, департаментом здравоохранения региона прорабатываются различные варианты по увеличению ежедневных лабораторных тестирований, в том числе с подключением лабораторных служб Центра СПИД, лечебных учреждений. В стадии решения вопрос приобретения дополнительного оборудования, которое проводит пробоподготовку исследования в автоматическом режиме. Планируется, что новое оборудование будет поставлено в начале июля», — рассказал Александр Звягин.

Интересно, что частные лаборатории обещают выдать результат теста в течение трех рабочих дней. Но, естественно, за деньги.

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