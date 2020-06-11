Москва, , 16:48 — REGNUM На территории ЖК «Оранж парк» в подмосковных Котельниках в ночь на 11 июня произошла стрельба. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил очевидец событий.

Стрельбе предшествовала драка. На видео, снятом жителем из окна или с балкона многоэтажки, зафиксировано, как несколько молодых людей прижимают человека к асфальту, затем поднимают, заламывая руки. Когда молодой человек начал убегать в лес, один из участников потасовки открыл вслед стрельбу из пистолета.

Другие подробности происшествия пока не известны.