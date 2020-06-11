Златоуст, Челябинская область, , 16:26 — REGNUM В Челябинской области 12-летний мальчик утонул во время купания в котловане для полива огородов. Об этом сообщает региональная поисково-спасательная служба.

Трагедия произошла в районе Златоуста в саду «Машиностроитель» возле посёлка Пушкинский. Двое детей катались на велосипедах и решили искупаться. Один из них не сумел выплыть.

Тело утонувшего нашли при помощи «кошек» в пяти метрах от берега на глубине полутора метров. Следственный комитет начал проверку по факту ЧП. Выясняется причина смерти, сообщает областное управление СКР.