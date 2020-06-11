Екатеринбург, , 16:11 — REGNUM В длинные выходные с 12 по 14 июня 2020 года в Свердловской области запустят дополнительные пригородные поезда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

Так, будут назначены поезда на направления Екатеринбург-Пассажирский — Мурзинка, Екатеринбург-Пассажирский — Полевской и Дружинино — Михайловский Завод, включая обратные направления. А отдельно 12 июня будет выделен поезд сообщением Екатеринбург Пассажирский — Дружинино (обратно он поедет 14 июня).

Кроме того, часть направлений в связи с праздниками были скорректированы. Граждан просят уточнить расписание электричек.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня празднуется День России.