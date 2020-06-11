Ярославль, , 16:04 — REGNUM Бывшего директора департамента государственного жилищного надзора Ярославской области Елену Скоробогатову отпустили под залог. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Елена Скоробогатова Yarregion.ru

Скоробогатова была арестована в ноябре 2019 года по подозрению в присвоении и растрате денежных средств в особо крупном размере. Она обвинялась в том, что фиктивно устроила на работу своего знакомого. Кроме того, было возбуждено еще и дело по злоупотреблению должностными полномочиями.

«Суды пришли к выводам о том, что настоящее время отпали обстоятельства, свидетельствующие о необходимости дальнейшего сохранения меры пресечения в виде заключения под стражу, при вынесении решения учтено, что расследование длится свыше 6 месяцев, близится к завершению, большая часть следственных действий по делу уже произведена, обвиняемая не препятствовала следствию, имеет постоянное место жительства, ранее не судима, положительно характеризуется», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском областном суде.

Елена Скоробогатова прибыла в Ярославль из Подмосковья. Вместе с ней уголовные дела были возбуждены в отношении еще двух ее заместителей, один из которых к тому времени уже уволился.

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