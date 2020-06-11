Ярославль, 11 июня 2020, 16:04 — REGNUM Бывшего директора департамента государственного жилищного надзора Ярославской области Елену Скоробогатову отпустили под залог. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.
Скоробогатова была арестована в ноябре 2019 года по подозрению в присвоении и растрате денежных средств в особо крупном размере. Она обвинялась в том, что фиктивно устроила на работу своего знакомого. Кроме того, было возбуждено еще и дело по злоупотреблению должностными полномочиями.
Елена Скоробогатова прибыла в Ярославль из Подмосковья. Вместе с ней уголовные дела были возбуждены в отношении еще двух ее заместителей, один из которых к тому времени уже уволился.
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