Пензенский район, , 16:10 — REGNUM В селе Богословка Пензенского района местный житель организовал в своем доме наркопритон, сообщает пресс-служба МВД по Пензенской области.

Сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков установили, что мужчина приглашал своих знакомых для совместного изготовления и приема запрещенных веществ. Удалось задокументировать три таких эпизода. Оперативно-розыскные мероприятии привели к задержанию в притоне четырех человек, которые употребляли запрещенные наркотические вещества. При обыске у них обнаружили и изъяли вещества, а также предметы, используемые для производства наркотического средства.

Организатору наркопритона грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Задержанные лица привлекут к административной ответственности, их арестуют на срок до 15 суток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одной из квартир Ижевска полицейские обнаружили притон для употребления наркотических средств, который организовала семейная пара.

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