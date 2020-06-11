Юхнов, Калужская область, , 17:09 — REGNUM В Калужской области возбуждены два уголовных дела в отношении 59-летнего начальника межмуниципального отдела МВД России «Юхновский» и 37-летней начальницы отделения по вопросам миграции МО МВД России «Юхновский» — за мошенничество при получении компенсаций, совершенное с использованием служебного положения. Об этом 11 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуроре региона.

Полицейские подозреваются в незаконном получении предусмотренных законодательством компенсаций за наём жилых помещений в 2019 году и с начала 2020 года. Офицеры полиции заключили фиктивные договоры найма жилых помещений, в которых они фактически не проживали.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.

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