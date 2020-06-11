Самара, , 15:12 — REGNUM В Самарскую область в ближайшее время должен поступить препарат для лечения COVID-19. Проработать вопросы поставки в регион препарата «Авифавир» глава региона Дмитрий Азаров поручил врио министра здравоохранения области Сергею Вдовенко на совещании оперативного штаба региона. Об этом 11 июня передает департамент информационной политики области.

По словам главы региона, в самое ближайшее время нужно проработать все вопросы, связанные с поставкой препарата «Авифавир». При этом нужно уделить особое внимание скорости, объемам и периодичности поставок этого препарата, отметил он.

По словам руководителя областного Роспотребнадзора Светланы Архиповой, в Самарской области заболеваемость COVID-19 при расчете на сто тысяч жителей в три раза меньше, чем в среднем по стране. При этом нужно соблюдать эпидемиологические правила.

На заседании также рассказали о том, что в больнице № 5 в Тольятти идет работа по открытию ПЦР-лаборатории. В настоящее время там идет капитальный ремонт помещения. Лаборатория должна начать работу к 23 июня. Она сможет проводить порядка одной тысячи исследований в сутки.

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