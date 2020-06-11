Москва, , 14:35 — REGNUM В Москве сотрудник Росгвардии привлечён к строгой дисциплинарной ответственности в связи с неподобающим поведением. Как выяснилось, мужчина угрожал жителю Москвы подбросить ему наркотики и сфабриковать против него уголовное дело.

Эти действия стража порядка попали на видео, которое записала скрытая камера. 11 июня оно было опубликовано в ряде Telegram-каналов. Известно, что боец вневедомственной охраны приехал разбираться в конфликте между соседями из-за громкой музыки.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что после публикации видеозаписи была проведена служебная проверка, выявлены личности сотрудников. Как заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, сотрудник, угрожавшей москвичу тюрьмой, уволен.