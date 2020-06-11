Анкара, , 14:36 — REGNUM Правоохранительные органы Турции провели масштабную спецоперацию по борьбе с распространением наркотической продукции, в результате чего были арестованы 45 подозреваемых. Об этом 11 июня сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация по поимке обвиняемых прошла сразу в нескольких провинциях страны. В ходе рейдов было изъято свыше 113 тыс. корней каннабиса, около 3 тыс. таблеток и прочих запрещенных препаратов.

Напомним, в 2018 году правоохранительные органы Турции изъяли крупнейшую в историю партию наркотиков, в которой содержалось около 1,3 тонн героина.

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