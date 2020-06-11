Мадрид, 11 июня 2020, 14:27 — REGNUM организаций, деятельность которой запрещена в РФВ Испании сотрудники полиции задержали подозреваемого в финансировании ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 11 июня сообщили в Национальной полиции Испании.
«Финансовая структура, используемая арестованным, была частью транснациональной сети со связями в Европе, на Ближнем Востоке и севере Африки», — сообщили в полиции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории Московской области задержан мужчина, собиравший денежные средства на нужды боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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