Москва, , 14:08 — REGNUM В Москве простились с Сергеем Захаровым, который погиб в результате ДТП, устроенное актером Михаилом Ефремовым, сообщает 11 июня корреспондент ИА REGNUM.

Проститься с погибшим пришли мать, жена, его дети, а также знакомые и коллеги.

Позже тело Захарова перевезут в село Константиново Рязанской области, где похоронят.

Как сообщало ИА REGNUM, Ефремов устроил смертельное ДТП на Смоленском бульваре в Москве. В крови актера был обнаружен алкоголь и наркотики. Против Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы. По факту сбыта ему наркотиков также возбуждено уголовное дело.

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