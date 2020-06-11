Санкт-Петербург, , 14:12 — REGNUM В Выборгском районе Санкт-Петербурга из-за угрозы обрушения балкона на газовую трубу к месту вероятного ЧП съехались несколько единиц спасательных техники и служб, чтобы предотвратить беду. Об этом 11 июня рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Спасатели срезали балкон, который в любой момент мог упасть на прохожих в Петербурге (цитата группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург») Vk.com/spb_today

Инцидент произошел 11 июня на Лесном проспекте, 77. На третьем этаже пятиэтажного жилого дома начал провисать балкон. Сотрудники ЖКС-1 оградили опасную территорию и вызвали спасателей. Однако из-за того, что под балконом находится газовая труба, на место были вызваны и другие специалисты, в том числе газовые службы.

«Работы по демонтажу проводились силами МЧС, при демонтаже балкона один элемент (швеллер) упал на газовую трубу (труба была перед этим отключена, повреждений не получила). Газовики производят подключение дома, фасад не повреждён», — отметили в ГУ МЧС.

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