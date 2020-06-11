Ямусукро, , 14:07 — REGNUM В результате нападения боевиков недалеко от границы Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо погибли 12 военнослужащих. Об этом 11 июня сообщает Reuters.

Семеро военных пострадали, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь. Еще двое человек числятся пропавшими без вести.

По данным журналистов, нападавшие прибыли из Буркина-Фасо. Ответственность за преступление пока не взяла ни одна преступная группировка.

Напомним, в мае 2020 года вооруженные силы указанных стран начали совместную спецоперацию против боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).