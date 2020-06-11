Братислава, , 13:13 — REGNUM Стрельба, в результате которой погиб сотрудник школы, произошла в одной из словацких начальных школ в городе Врутка, расположенном на севере страны. Об этом 10 июня сообщает Словацкое радио со ссылкой на полицию страны.

Также указывается, что сотрудник школы погиб после того, как мужчина, имя которого не сообщается, начал стрелять. Позднее словацкое издание «Новы час» уточнило, что погибший являлся замдиректора школы.

Кроме этого, уточняется, что нападавший также был вооружен холодным оружием и тяжело ранил директора школы. Также им были ранены два ребенка и есть раненые среди учителей данного учебного заведения.

Затем сотрудники прибывшего на место происшествия патруля полиции применили против нападавшего оружие и преступник погиб на месте.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 4 июня стало известно, что как минимум 40 учеников и сотрудников начальной школы в Гуанси-Чжуанском автономном южном районе КНР пострадали в результате нападения на них мужчины с холодным оружием.