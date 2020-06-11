Ханты-Мансийск, , 13:07 — REGNUM В Югре перед судом предстанет бывший топ-менеджер нефтяной компании по обвинению в махинациях со съёмной квартирой. Сумма ущерба предприятию в результате действий обвиняемого составила 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, бывший топ-менеджер АО «Нефтяная компания «Конданефть» предоставил в финансовый отдел предприятия фиктивный договор найма жилого помещения в Ханты-Мансийске. На основании подложного договора с ноября 2015 года по март 2016 года ему ежемесячно выплачивалась денежная компенсация за съёмную квартиру, в которой он не проживал.

Гражданин обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество при получении выплат, совершенное с использованием служебного положения»). Обвиняемый вину признал полностью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.