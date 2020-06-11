Норильск, Красноярский край, , 13:04 — REGNUM Директор Норильской ТЭЦ-3, где произошла масштабная утечка нефтепродуктов, помещён под стражу до 31 июля в соответствии с решением Норильского городского суда. Об этом сообщает 11 июня пресс-служба Красноярского краевого суда.

Городской суд вынес решение по мере пресечения Павлу Смирнову — директору ТЭЦ-3 АО «НТЭК». Его подозревают в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (статья 246 УК РФ), которое привело к разливу дизельного топлива из резервуара ТЭЦ.

По итогам рассмотрения материалов дела, суд постановил поместить Смирнова под арест на срок 1 месяц 21 день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Норильске по делу о разливе дизельного топлива задержали директора, главного инженера и заместителя главного инженера ТЭЦ-3. Следствие полагает, что они ответственны ха эксплуатацию резервуара, который с 2018 года требовал капитального ремонта.

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