Иркутск, , 12:53 — REGNUM В Мухорском заливе озера Байкал вот уже вторые сутки ведётся поисковая операция. Как как сообщает ГУ МЧС по Иркутской области, её начали после того, как в 400 метрах от берега в проливе Малое море очевидцами была замечена резиновая лодка «Компас» со включенным мотором, крутившаяся вокруг своей оси. Прибывшие на место спасатели нашли установленную рыбацкую сеть, а на поверхности воды плавали сапоги и куртка.

«Совместно с сотрудниками полиции было проведено обследование береговой полосы — найден автомобиль, по документам принадлежащий жителю Иркутска 1978 года рождения», — пояснил старший государственный инспектор по маломерным судам Маломорского инспекторского участка Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Михаил Грудинин.

По его словам, так как из-за сильных встречных потоков вода на месте ЧП — мутная и плохо просматриваемая, пришлось привлекать водолазов.