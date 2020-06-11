Чебоксары, 11 июня 2020, 12:49 — REGNUM В Чувашии проводится доследственная проверка по факту гибели при пожаре двух человек. Об этом сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.
Пожар произошёл 10 июня 2020 года в кирпичном дачном доме, расположенном в одном из коллективных садов в Чебоксарах. После тушения огня обнаружены тела мужчины и женщины.
По данному факту проводится доследственная проверка.
По оперативным данным ГКЧС Чувашии, на территории республики с начала года зарегистрировано 729 пожаров, в результате которых погибли 30 человек. Травмы различной степени тяжести получили 35 человек.