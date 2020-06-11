Чебоксары, , 12:49 — REGNUM В Чувашии проводится доследственная проверка по факту гибели при пожаре двух человек. Об этом сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Фото пресс-службы следственного управления СКР по Чувашии Chuvashia.sledcom.ru

Пожар произошёл 10 июня 2020 года в кирпичном дачном доме, расположенном в одном из коллективных садов в Чебоксарах. После тушения огня обнаружены тела мужчины и женщины.

«По предварительным данным, это были хозяева дачного дома, которые являлись супругами в возрасте 68 и 64 лет. Предварительно установлено, что они скончались в результате отравления угарным газом», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится доследственная проверка.

«Следствие проверяет различные версии возникновения пожара, в том числе в результате короткого замыкания электропроводки. В этих целях назначены необходимые судебные экспертизы. Данных, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере смерти погибших, не имеется», — отмечается в релизе.

По оперативным данным ГКЧС Чувашии, на территории республики с начала года зарегистрировано 729 пожаров, в результате которых погибли 30 человек. Травмы различной степени тяжести получили 35 человек.