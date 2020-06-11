Чебоксары, , 12:35 — REGNUM В Чебоксарах возбуждено дело в отношении доцента кафедры одного из вузов. Его подозревают в получении взятки, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

По версии следствия, в июне 2020 года подозреваемая получила 26 тыс. рублей взятки за сдачу экзамена от студентов одной из учебных групп второго курса. По данным правоохранителей, средства перечислены на банковский счет, указанный подозреваемой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии вынесен приговор доценту местного вуза, которого обвинили в получении взяток. Суд признал его виновным, назначив 250 тыс. рублей.

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