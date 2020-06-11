Харьков, Украина, , 12:31 — REGNUM В Харьковской области в результате взрыва гранаты Ф-1 погиб бывший участник карательной операции против Донбасса, сообщила 11 июня пресс-служба Национальной полиции Украины.

Инцидент произошёл в районе лесополосы. В ходе обыска жилья погибшего, в нём обнаружили два магазина к автомату Калашникова, две светодымовые шашки, семь патронов и гранату РГД-5.

Свидетели утверждают, что незадолго до взрыва видели погибшего в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Новомосковск от травм, полученных при взрыве, скончался депутат городского совета Андрей Александрович. Правоохранители также предполагают суицид.

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