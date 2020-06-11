Еравнинский район, Бурятия, , 12:16 — REGNUM В Еравнинском районе Бурятии перед судом предстанет 22-летний молодой человек, которого обвиняют в угоне автомобиля и причинении смерти четырём знакомым. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

16 ноября 2019 года он угнал автомобиль своего родственника, не имея водительских прав, и начал катать шестерых друзей. При этом компания во время движения распивала спиртные напитки. Возвращаясь ночью в деревню, водитель не справился с управлением и съехал с дороги, врезался в несколько деревьев, после чего машина перевернулась. В результате погибли четыре пассажира, в том числе несовершеннолетняя девушка.

Следователи изучили видеозапись с камеры наблюдения АЗС, на которой виден автомобиль непосредственно перед аварией.

«Назначена и проведена видеотехническая экспертиза, в результате которой удалось установить, что скорость транспортного средства в момент движения мимо станции составляла не менее 101 км/ч», — отметили в СКР.

К настоящему моменту расследование уголовного дела завершено. Документы с утверждённым обвинительным заключением прокурора направлено в суд.

Читайте также: В Улан-Удэ пьяный водитель сбил насмерть 13-летнюю девочку