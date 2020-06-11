Анкара, , 12:08 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали 25 человек, обвиняемых в связях с ФЕТО. Об этом 11 июня сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, среди арестованных были трое сотрудников правопорядка, а также пятеро учителей. Аресты производились на основании постановления прокуратуры страны в ряде провинций на северо-западе страны.

Как передавало ИА REGNUM, 15 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, в результате подавления которого погиб 251 человек, около 2 тыс. 200 человек получили ранения.

В организации путча была обвинена организация ФЕТО и ее лидер, религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США. Мыслитель отвергает подобные утверждения, однако в Турцию возвращаться не спешит.