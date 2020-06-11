Киров, Калужская область, 11 июня 2020, 12:54 — REGNUM Кировской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту падения восьмилетнего ребёнка из окна пятиэтажного дома, сообщила 11 июня корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.
В городе Кирове воспитывающий ребёнка отец на несколько дней уехал в Москву на заработки. Мужчина закрыл дверь квартиры, оставив восьмилетнего сына одного. 10 июня ребёнок, пытаясь выйти на улицу через окно квартиры, находящейся на пятом этаже, выпал из него. В результате падения мальчик получил серьёзные повреждения и в настоящее время находится в реанимации.
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