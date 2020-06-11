Ханты-Мансийск, , 11:40 — REGNUM В Ханты-Мансийске водители маршрутных такси выясняли отношения со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Инцидент произошёл на территории садового товарищества «Стрижкино». Между водителями маршрутных такси возникла ссора. И два брата 1986 и 1989 годов рождения устроили стрельбу из травматического пистолета, легко ранив в грудь оппонента 1993 года рождения. Стрелявшие были задержаны по горячим следам, согласно плану «Перехват».

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Отмечается, что оружие у стрелков изъято, с них взяты подписки о невыезде.