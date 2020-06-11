Анкара, , 11:40 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 22 человек, подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК). Об этом 11 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Аресты были произведены на основании расследования, начатого прокуратурой турецкой провинции Диярбакыр, расположенной на юго-востоке страны.

Журналисты отмечают, что в ходе задержаний у обвиняемых было изъято оружие, боеприпасы, документы, а также цифровые носители информации.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.