Москва, , 11:35 — REGNUM В России пресечена деятельность нелегальных оружейников, которые действовали на территории 15 регионов страны. Масштабную операцию провели сотрудники ФСБ во взаимодействии с МВД РФ, сообщили 11 июня в Центре общественных связей ФСБ России.

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По данным ведомства, нелегальным изготовлением, восстановлением и сбытом оружия и боеприпасов занимались 28 жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Бурятии, Еврейской автономной области, Алтайского, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев. Также в числе подпольных оружейников и жители Владимирской, Калининградской, Калужской, Тверской, Ульяновской областей.

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В ходе операции была пресечена деятельность девяти подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов. Из незаконного оборота изъято 166 единиц огнестрельного оружия, как отечественного, так и трофейного. Это пистолеты, винтовки, карабины, револьверы, автоматы. Также изъято 32 ручные гранаты, почти 25 кг взрывчатых веществ, более 8,5 тыс. патронов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольных изготовителей оружия в десяти регионах РФ, ликвидировали 13 незаконных оружейных мастерских.