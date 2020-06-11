Иркутск, , 11:19 — REGNUM Коррупционный скандал произошёл в администрации Иркутска: обвинение сразу сразу по двум статьям УК РФ («Получение взятки в крупном размере» и «Дача должностному лицу взятки через посредника в крупном размере» предъявлено начальнику отдела развития инженерной инфраструктуры департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска, заместителю главного инженера МУП «Водоканал» г. Иркутска и генеральному директору ООО «Восход», сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в июле 2019 года генеральный директор ООО «Восход» заключил договор с МУП «Водоканал» на выполнение работ по капитальному ремонту канализационных сетей на ул. Якоби г. Иркутска. Взятка в размере в размере 250 тысяч рублей предназначалась за общее покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ.

Кроме того установлено, что в конце мая 2019 года между комитетом городского обустройства администрации г. Иркутска и ООО «Восход» был заключен муниципальный контракт по строительству сетей водоснабжения на ул. Владимирской и ул. Карьерной г. Иркутска.

В июле 2019 года за аналогичные действия генеральный директор ООО «Восход» передал через посредника денежные средства в размере 450 тысяч рублей начальнику отдела развития инженерной инфраструктуры департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО администрации г. Иркутска.

В администрации Иркутска, в подрядной организации, а также по местам жительства обвиняемых, проведены обыски, в ходе которых изъято более трёх млн рублей, а также исполнительная документация, акты приемки работ.