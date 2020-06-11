Норильск, Красноярский край, , 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.

По данным следствия, глава города, будучи осведомленным о количестве разлитого из резервуара топлива, не принял должных мер по реагированию на чрезвычайную ситуацию и по ликвидации ее последствий.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ. Санкции статьи предусматривают исправительные работы на срок до одного года, арест на срок до трех месяцев либо штраф до 120 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в Норильске на площадке ТЭЦ-3 произошел крупный разлив дизельного топлива — в окружающую среду попало около 20 тысяч тонн солярки. Отмечалось, что дизтопливо попало и в реки, и в мелкие водоемы под Норильском.

Президент РФ Владимир Путин выступил с критическими замечаниями в адрес губернатора Красноярского края Александра Усса и главы Норильско-Таймырской энергетической компании Сергея Липина по поводу ситуации в Норильске.

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