Ярославль, , 11:07 — REGNUM 6 июня в Ярославле на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Панфилова автомобиль сбил женщину 1938 года рождения и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает официальный сайт УМВД России по Ярославской области.

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В результате ДТП пострадавшая скончалась в больнице. Сотрудники ГИБДД установили водителя автомобиля ВАЗ-2112. Им оказался житель Ярославля 1987 года рождения. Он написал явку с повинной, объяснив, что покинул место аварии, потому что испугался.

За оставление места ДТП суд вынес решение об административном аресте водителя на 10 суток. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения».