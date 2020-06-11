Богота, , 11:11 — REGNUM На территории Колумбии был задержан, предположительно, военный Венесуэлы, проникший в страну для шпионских целей. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба колумбийских ВС.

«(Задержанный) проник на территорию страны под видом беженца с целью осуществления шпионажа за воинскими подразделениями на национальной территории, в первую очередь в департаментах Гуахира и Сесар», — говорится в сообщении.

Также указывается, что у задержанного были найдены документы, из которых следует, что он является старшим сержантом ВС Венесуэлы, что помогло установить его личность.

Кроме того, сообщается, что задержанный был передан в распоряжение компетентных лиц, которые отвечают за осуществление необходимых миграционных и административных мер «в соответствии с его действиями, которые поставили под угрозу национальную безопасность».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 11 июня президент Колумбии Иван Дуке заявил, что в Колумбии в июле стартует пилотный проект по восстановлению в стране внутреннего авиасообщения.