Барнаул, , 10:45 — REGNUM Несмотря на карантин и послабления, в Алтайском крае ежедневно продолжают выявлять десятки новых носителей коронавируса, не обходится без смертей. Как сообщает сегодня, 11 июля оперативный штаб региона, за прошедшие сутки выявлено 69 носителей SARS-CoV-2, а их общее число составляет уже 2593 человек (выздоровело — 1239 человек).

«За минувшие сутки зарегистрировано два смертельных случая инфицированных пациентов, но оба отнесены к иным причинам. За весь период скончались — 35 взрослых, в том числе 19 случаев от COVID-19, 14 случаев — иные причины смерти, 2 случая находятся на экспертизе», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё трое пациентов с SARS-CoV-2 погибли в Алтайском крае накануне.

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