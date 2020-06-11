Москва, , 10:30 — REGNUM Следователи допросят актера Михаила Ефремова, который в состоянии алкогольного и наркотического опьянения устроил ДТП со смертельным исходом, по делу о сбыте ему наркотиков.

«Ему придется ответить на вопросы о том, когда, где и у кого он приобретал наркотики», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Как сообщало ИА REGNUM, Ефремов устроил смертельное ДТП на Смоленском бульваре в Москве. В крови актера был обнаружен алкоголь и наркотики. Против Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы. По факту сбыта ему наркотиков также возбуждено уголовное дело.

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