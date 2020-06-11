Ричмонд , США, , 10:19 — REGNUM Памятник президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису, в городе Ричмонд (штат Виргиния) и одну из четырех статуй у монумента Конфедерации времен Гражданской войны в США (1861−1865 годов) в городе Портсмут (штат Виргиния) снесли участники протестных акций против жесткого обращения полиции. Об этом 10 июня сообщили местные СМИ.

По информации телеканала CBS 6 Richmond, памятник Дэвису был снесен участниками акций протеста вечером 10 июня (в ночь на 11 июня мск) и сейчас на этом месте находится полиция.

В Портсмуте же демонстранты снесли головы четырем статуям Монумента Конфедерации и стянули одну из них с постамента, привязав к ней веревки, причем, по информации издания Virginian-Pilot, один из протестующих при этом ударился о памятник головой и был направлен в больницу.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что участники протестных акций против жестокого обращения полиции снесли и выбросили в озеро памятник Христофору Колумбу в Ричмонде.