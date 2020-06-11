Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 10:15 — REGNUM В Иркутской области произошёл выброс органического вещества с попаданием в реку Ангару. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает официальный сайт региона со ссылкой на слова исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Теймура Магомедова, который сейчас находится на месте происшествия.

В Усолье-Сибирском ликвидируют последствия выброса органического вещества Правительство Иркутской области

Предварительно установлено, что речь идёт о прорыве дамбы, ограждающей старые иловые карты КОС г. Усолье-Сибирское. Ведутся работы по ликвидации разлива, на место прибыла тяжелая техника.

«Угрозы здоровью населения нет, ситуация находится под контролем», — заявил чиновник.

Известно, что городской водозабор находится выше по течению, сейчас в населенных пунктах, расположенных ниже по Ангаре, проводятся превентивные меры по контролю за качеством питьевой воды и дополнительному ее обеззараживанию.