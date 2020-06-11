Майминский район, Алтай, , 10:12 — REGNUM В Майминском районе Республики Алтай мужчина проник в дом и требовал от несовершеннолетней девочки накормить его под угрозой убийства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, с заявлением в полицию обратилась хозяйка дома.

Как выяснилось, злоумышленник несколько дней распивал со знакомыми спиртное. В то утро он проходил по селу и увидел, что дверь одного из домов не заперта. Понадеявшись, что хозяева ещё спят, он зашёл в дом с намерением найти продукты питания. Оказалось, что дома спят две несовершеннолетние девочки, мать который ушла на работу.

Мужчина потребовал от старшей девочки накормить его, но подросток стала его выгонять. Взяв телефон она также попыталась позвонить матери. Мужчина потребовал отдать телефон ему.

«Несовершеннолетняя отказалась выполнить требование незнакомца. Разозлившись подозреваемый схватил девочку рукой за горло и высказал угрозу убийством. В этот момент младшая сестра выбежала на улицу, чтобы позвать на помощь соседей. Испугавшись, что его застанут в чужом доме, мужчина поспешил скрыться», — отметили в министерстве.

Правоохранители к настоящему моменту установили личность злоумышленника, им оказался 44-летний житель села Бирюля. Его доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

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