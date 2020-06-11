Иркутск, , 10:05 — REGNUM Предстоящий День России в Иркутской области будет не слишком приветливым. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, 12 июня и ещё два последующих дня в регионе местами по области ожидается высокая (4 класса и чрезвычайная 5 класса) пожароопасность лесов.

Помимо этого 12 июня ночью в западных и северных районах, днём по области местами ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15−20 м/с, дожди, грозы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 12 июня в РФ отмечается День России. В этом году он пройдет с обязательным учётом действующих ограничений для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Большинство мероприятий состоится в онлайн-формате, чтобы не создавать массового скопления людей.