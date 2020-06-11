Ирбейский район, Красноярский край, 11 июня 2020, 09:56 — REGNUM Синоптики прогнозируют на территории Красноярского края дожди и формирование новой волны паводка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
В связи с этим есть угроза выхода из берегов рек Оя, Кебеж, Туба и Кан. Как отмечается, на реках выставлены гидропосты, которые отслеживают ситуацию каждые 2 часа.
Об угрозе спасатели предупредили глав муниципалитетов, а также оповестили по СМС жителей семи районов. При необходимости гражданам подвозят чистую питьевую воду.
«Группировка спасателей в Ирбейском и Ермаковском районе увеличивается. Всего на территории Красноярского края для стабилизации паводковой обстановки задействована группировка в количестве 401 человека, 133 единицы техники, из них от МЧС России 117 человек, 33 единицы техники», — отметили в управлении.
Напомним, в результате обильных дождей на выходных были подтоплены десять населённых пунктов. Как сообщало ИА REGNUM, на территории трёх районов введён режим ЧС муниципального характера.
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