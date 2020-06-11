Курган, , 09:42 — REGNUM В Кургане возбуждено уголовное дело против гражданина, который подозревается в двухлетнем систематическом истязании малолетней дочери. Об ээтом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Пострадавшую нашли полицейские во время её самовольного ухода из дома. Девочка сообщила, что она сбежала от побоев 42-летнего отца. По словам ребёнка, родитель поднимает на неё руку с 2018 года.

По факту заявления ребёнка против гражданина возбуждено уголовное дело по п."г» ч.2 ст.117 УК РФ («Истязание»). Решается вопрос о его заключении под стражу.

В ходе следствия также будет дана оценка деятельности органов системы профилактики на предмет надлежащего исполнения возложенных на них обязанностей.