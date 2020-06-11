Уфа, , 09:37 — REGNUM Четырехлетняя девочка пострадала во время ДТП на трассе в Башкирии. Об этом 11 июня сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор региона Динар Гильмутдинов.

По его словам, дорожное происшествие произошло днем на автотрассе Бураево — Старобалтачево — Куеда в Бураевском районе. На 12-м км этой дороги произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2107, за рулем которого находился 34-летний мужчина, и фургона «Газель» под управлением 39-летнего жителя Уфы.

Сообщается, что в этой аварии получила травмы четырехлетняя девочка, которая ехала в салоне ВАЗ. Она была доставлена в больницу. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства аварии.

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