Сестрорецк, Санкт-Петербург, , 09:35 — REGNUM В Санкт-Петербурге молодая мать недоглядела за собакой, и та покусала младенца. Правоохранительные органы ведут проверку. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Несчастный случай произошел в среду, 10 июня, в квартире одного из домов города Сестрорецк Курортного района Санкт-Петербурга. В полицию поступила телефонограмма о том, что около 15:20 бригадой скорой помощи в тяжелом состоянии был госпитализирован ребенок 2020 года рождения.

По предварительным данным, несчастный случай произошел по недосмотру 20-летней матери, в результате чего ее собака породы джек-рассел-терьер покусала малыша.

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — заявили в полиции.

Как уточнили в Главке МВД, семья неполная, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Несколькими днями ранее в отношении матери за совершение административного правонарушения уже был составлен протокол по статье 5.35 части 1 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Ранее сообщалось о нападении собаки на ребенка в Ленинградской области.

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