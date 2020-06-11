Манский район, Красноярский край, , 09:28 — REGNUM Несмотря на относительную стабилизацию ситуации с паводками в Красноярском крае, на территории трёх районов движение по дорогам краевого значения остаётся затруднённой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Так, в Манском районе из-за переливов через дороги ограничено сообщение с населёнными пунктами Жержул и Малый Унгут. Вода также повредила три автомобильных моста в Партизанском и Курагинском районах.

«Мост через реку Сейба в Курагинском районе разрушен. По аварийной связи об этом предупреждаются все водители дальних рейсов. Объезд возможен через Минусинск», — отметили в управлении.

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