Уфа, , 09:27 — REGNUM Пешеход погиб после наезда на него автомобиля в селе Башкирии. Об этом 11 июня сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, ДТП произошло ночью 10 июня в Зилаирском районе.

По предварительной информации, в селе с. Зилаир автомобиль, под управлением 19-летнего мужчины, сбил 61-летнего пешехода. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.

В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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