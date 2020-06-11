Ермаковский район, , 09:21 — REGNUM Паводковая обстановка в Красноярском крае стабилизируется. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, за сутки от воды освободились 6 из 12 ранее подтопленных населенных пунктов.

При этом в целом ситуация остаётся сложной. Так, 10 июня положение ухудшилось в селе Мигна Ермаковского района, где вода в 14 домах стоит на уровне пола. Эвакуированы 33 человека.

«Подтопленными остаются 5 населенных пунктов — Нарва в Манском районе, Мина, Ивановка и Кожелак в Партизанском, а также село Ермаковское. Пострадало 80 приусадебных участков и 60 жилых домов с населением 145 человек, в том числе 46 детей», — отметили в управлении.

В пострадавших поселениях развёрнуты пункты временного размещения, однако пока в них потребности нет. Большинство эвакуированных расселены у родственников.

Напомним, вода в местных реках начала подниматься после обильных дождей на выходных. Как сообщало ИА REGNUM, на территории трёх районов был введён режим ЧС муниципального характера. Подтоплено десять сёл, разрушено три автомобильных моста, повреждены дороги.

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