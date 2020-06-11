Лагос, Нигерия, , 09:23 — REGNUM Вспышка африканской чумы свиней была подтверждена в крупнейшем в Нигерии кооперативе свиноводческих ферм на юго-западе страны. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телекомпании, вспышка произошла впервые за последние 12 лет.

Хотя заболевание не представляет опасности для человека, болезнь убивает свиней в течение нескольких дней, а коэффициент летальности может достигать 100%, по данным Всемирной Организации по охране здоровья животных (МЭБ)

Один фермер сказал корреспонденту ВВС, что он убил более 300 000 свиней, так как вспышка началась несколько месяцев назад.

«Где-то в конце февраля мы заметили, что свиньи стали умирать в некоторых частях фермы и это начало распространяться, когда мы провели тест, было подтверждено, что мы имеем дело с африканской чумой свиней», — заявил Айо Аск Омирин.

OKE Aro farm, кооперативное поселение, управляемое правительством штата Лагос, считается одной из крупнейших свиноферм на Западе Африки, которая обеспечивает более 50 миллионов потребителей в регионе. Она обеспечивает источником средств к существованию более 3000 человек. По словам Омирирна, вспышка заболевания затронула 99% свинофермы.

Джид Лаваль, сотрудник по связям с общественностью в министерстве сельского хозяйства штата Лагом заявил, что были предприняты усилия, чтобы показать работникам фермы, как защищать свиней.

Правительство штата направило команду для дезинфекции в OKE Aro, чтобы уменьшить количество заражений, а также предоставила кукурузу и сорго-корма, сказал он.