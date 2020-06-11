Уфа, , 09:06 — REGNUM Двое рабочих пострадали после обвала части кирпичной кладки на территории канализационной насосной станции в Башкирии. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел 13 мая во время работ на территорию канализационной насосной станции № 5 в Мелеузе. Рабочие получили задание разровнять привезенную землю. На место прибыл экскаватор. В какой-то момент его стрела зацепилась за протянутый силовой кабель. В результате кабель натянулся, его крепления оторвались от здания, к которому он был прикреплен, а часть кирпичной кладки обвалилась.

Отмечается, что различные травмы получили два работника ООО «Водоканал» 52-х и 59-ти лет. Они были срочно доставлены в больницу.

Сотрудники Гострудинспекции установили, что этот несчастный случай произошел из-за нарушения требований безопасности при эксплуатации транспортных. Кроме этого было зафиксирована неудовлетворительная организация производства работ.

В отношении ООО «Водоканал» возбудили административное производство.

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